Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi

Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek ve Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak soğuğa aldırış etmeden denize girdiği anları paylaştı. Bikinisiyle pozlar veren Tilki'nin zayıflığı dikkat çekti.

KABURGALARI SAYILMAYA BAŞLADI

Kasım ayında soğuk havaya aldırış etmeden bikinisiyle giyip denize giren Aleyna Tilki, o anları da 3,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki'nin dalga ve kar emojisiyle yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bikiniyle poz veren şarkıcının zayıflıktan kaburgaların dahi sayılması da herkesi şaşırttı.