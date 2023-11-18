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Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi

Şarkıları ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, soğuk havaya aldırış etmeden kasım ayında deniz girdi. Bikinisiyle pozlar veren Tilki'nin zayıflığı takipçilerini şaşkına çevirdi.

18.11.2023 10:08  - Güncelleme: 10:14

Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek ve Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak soğuğa aldırış etmeden denize girdiği anları paylaştı. Bikinisiyle pozlar veren Tilki'nin zayıflığı dikkat çekti.

KABURGALARI SAYILMAYA BAŞLADI

Kasım ayında soğuk havaya aldırış etmeden bikinisiyle giyip denize giren Aleyna Tilki, o anları da 3,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki'nin dalga ve kar emojisiyle yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bikiniyle poz veren şarkıcının zayıflıktan kaburgaların dahi sayılması da herkesi şaşırttı.

Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi
Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi
Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi
Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki, kasım ayında denize girdi! Zayıflığını gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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