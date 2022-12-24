Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sesi ve şarkılarıyla dünyaya açılırken ailesi de sanat sektörüne girmeye başladı. Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki oyunculuk yaparken annesi de şarkıcı olmaya karar verdi. "Seni Kalbimden Kovdum" isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Öztel, bu sefer de Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirdi.
Paylaşımların yanı sıra sesiyle dikkat çeken 44 yaşındaki Öztel, sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan "Unutamazsın Beni" şarkısını okudu. Öztel, yeni şarkısı için bir de gelinlik giydiği bir klip çekti. Kısa sürede şarkısı ve klibiyle gündem olan Öztel, Instagram hesabından gelen tebrik paylaşımlarına da cevap vermeyi ihmal etmedi. Şarkıları milyonlar tarafından dinlenen Aleyna Tilki de Instagram hesabından paylaşım yaparak annesine destek oldu.
Son Dakika › Magazin › Kızı Aleyna Tilki'ye rakip olan Havva Öztel, gelinlik giyip Yıldız Tilbe'nin şarkısını okudu - Son Dakika