Aleyna Tilki yatak odasında poz verdi, herkes parçalanan telefona takıldı

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, yatak odasında çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının paylaşımında kırılan telefonu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"TELEFON HANGİ SAVAŞTAN KALDI?"

3,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlayan Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı çektiği telefonu dikkatlerden kaçmadı. Tilki'nin telefonunun parçalandığını gören takipçileri "Telefon hangi savaştan kaldı?" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin telefonu için yapılan bazı yorumlar...