Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, yatak odasında çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının paylaşımında kırılan telefonu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
3,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlayan Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı çektiği telefonu dikkatlerden kaçmadı. Tilki'nin telefonunun parçalandığını gören takipçileri "Telefon hangi savaştan kaldı?" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki yatak odasında poz verdi, herkes parçalanan telefona takıldı - Son Dakika