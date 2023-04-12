Buse Varol ile kayınvalidesi krizin eşiğinde mi? Alişan'dan yalanlama geldi - Son Dakika
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Buse Varol ile kayınvalidesi krizin eşiğinde mi? Alişan'dan yalanlama geldi

12.04.2023 11:00

Alişan annesinin, eşi Buse Varol'la ilgili, "Buse bana nedense son krizden sonra samimi gelmiyor. Sanki fırsatı bulunca gidecekmiş gibi duruyor" şeklinde yapılan yorumu beğenmesi konusundaki sessizliğini bozdu. Annesi ve eşi arasında sorun olmadığını belirten Alişan, "Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur" ifadelerini kullandı.

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti evliliklerinde kriz yaşamış ve boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi. Varol'un eşinin yengesi ve annesiyle sorunlar yaşadığı da konuşulanlar arasındaydı. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın da Varol'la ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz bir yorumu beğenmesi iddiaları güçlendirmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan ise annesinin yorumu beğenmesiyle ilgili konuştu.

"ANNEM O YORUMU YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞTİR"

Sosyal medyada aktif olmayan Suzan Tektaş, Buse Varol'la ilgili yapılan "Buse bana nedense son krizden sonra samimi gelmiyor. Sanki fırsatı bulunca gidecekmiş gibi duruyor. Bu da benim düşüncem" yorumunu beğendi. Annesi ve eşinin arasında sorunlar olduğu konuşulan Alişan ise "Annem Instagram'a bakar sadece. Annemin kardeşim vefat ettikten sonra dışarı çıktığı bile yok. Neyi beğenip beğenmediğini bilmez ki annem. Yanlışlıkla olmuştur. Bunlar aile meselesi konuşmak istemiyorum. Çok şükür huzurluyuz. Hayatımda sağlık ve huzurdan başka hiçbir şey önemli değil" dedi.

Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı

"3. ÇOCUK ÇOK ZOR"

Eşi Buse Varol'un 3. çocuk sinyali hakkında da konuşan Alişan, "Şu anda 3. çocuk çok zor. Burak okula gidiyor Eliz de seneye başlayacak. Allah herkese yardım etsin. Şu dönemde çocuk okutmak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı
Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı
Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı
Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı
Buse Varol ve kayınvalidesi arasında kriz mi var? Alişan, iddiaları yalanladı
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Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Varol ile kayınvalidesi krizin eşiğinde mi? Alişan'dan yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buse Varol ile kayınvalidesi krizin eşiğinde mi? Alişan'dan yalanlama geldi - Son Dakika
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