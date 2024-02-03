Kızılcık Şerbeti\'nin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat oldu. Önceki gün bir alışveriş merkezinde basın mensuplarıyla karşılaşan dizinin usta oyuncularından Aliye Uzunatağan, tedavisine yoğun bakımda devam eden rol arkadaşı Tanrıöğen'i bekleyeceklerini ve senaryoda değişiklikler yapıldığını söyledi.

"SETTAR'IN GELİŞİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Önceki oyuncu kızı Ayşecan Tatari ile Nişantaşı'nda görüntülenen Uzunatağan, rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.

AYŞECAN TATARİ: SETLERE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisindeki Duygu rolüyle hafızalara kazınan ve meslektaşı Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari de setlere geri dönmeyeceğini söyledi. Vaktinin büyük bir kısmını kızıyla ilgilenerek geçiren Tatari "Setlere dönme gibi bir planım yok" dedi. Aliye Uzunatağan da "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle... Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" cevabını verdi.