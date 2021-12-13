Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı

Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere ağza alınmayacak küfürler etti.

TAKSİYE GÜÇLÜKLE BİNDİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; mekan kapısında duran müşteriler, muhabirleri teskin ederek, "Arkadaşlar aldırmayın tanımıyor musunuz hiç değişmemiş her zamanki Nejat İşler siz takılmayın" diyerek araya girdi. Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılmak isteyen İşler, Kocaoğlu'nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdular.

ORTA PARMAK İŞARETİ YAPTI

Peşlerinden takip eden muhabirler Nejat İşler'e; "Fotoğrafınızı çeken muhabir arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfür ettiniz, size yakışmadı" sözlerine, "İspat edin mahkemeye gidin" karşılık veren İşler, bindiği taksinin camını açarak görüntü alan muhabirlere orta parmak yaparak kahkaha attı.

İşte Nejat İşler'in olaylı gecesinden kareler...