Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı - Son Dakika
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Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

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Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı
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Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı
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Almanya’da yayınlanan moda yarışması My Style Rocks programında, yarışmacıyla tartışan jüri üyesi Harald Glööckler fincanı yere fırlattı.

Almanya’da yayınlanan My Style Rocks adlı, “İşte Benim Stilim” formatındaki moda yarışmasında jüri üyesi Harald Glööckler ile yarışmacı Jessica Zerner arasında kıyafet değerlendirmesi sırasında tartışma çıktı. Zerner’in sözünü kesmesine sinirlenen Glööckler sesini yükseltti, masaya vurdu ve önündeki fincanı yere fırlattı. Yarışmacı bu anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.

Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Glööckler önce Jessica Zerner’in saçını, makyajını ve başlığını beğendiğini söyledi; ardından kıyafet tercihlerini eleştirdi. Zerner’in itiraz edip sözünü kesmesi üzerine jüri üyesi “Sözümü bitirmeme izin ver” diye çıkıştı. Masaya vuran Glööckler, önündeki fincanı yere fırlattı. Diğer jüri üyeleri yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı
AlmanyaMagazinModaSon Dakika

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SON DAKİKA: Almanya’da yayınlanan My Style Rocks yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı - Son Dakika
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