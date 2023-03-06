Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktaladı. Turan'ın ardından adı İlayda Alişan ile anılan Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.
Yakışıklı oyuncunun başrol oynadığı Yürek Çıkmazı dizisindeki 28 yaşındaki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İki genç oyuncunun rol aldıkları Yürek Çıkmazı dizisine gölge düşürmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ettikleri ileri sürüldü.
Son Dakika › Magazin › Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdı - Son Dakika