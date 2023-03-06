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Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdı - Son Dakika

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