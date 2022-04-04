Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek? - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek?

04.04.2022 13:49
Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta da doruğa çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi?

TRT 1'in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu' 4 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle ekranlara geliyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

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Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek? - Son Dakika


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