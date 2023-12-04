Altın Kelebek'te ödül alan Kerem Bürsin, sahnede konuşamadı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin, dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Konuşma yapmak için sahneye çıkan Bürsin, Türkçe ve İngilizce konuşmaya çalışınca cümleleri toparlayamadı.

TÜRKÇE KONUŞMAYA ÇALIŞIRKEN ZORLANDI

Ödülünü güzel oyuncu Melis Sezen'in elinden alan Kerem Bürsin, konuşmasında "Okey okey, alright. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim" diyerek yapım ekibine ve partnerine teşekkür etti. Bürsin'in konuşmaya başlarken sürekli İngilizce kelimeler söylemesi ve duraksaması da tepki çekti. Oyuncunun konuşmasını yarı İngilizce yarı Türkçe yapmasının ardından sunucu Cem Davran da İngilizce konuşarak tebrik etti.