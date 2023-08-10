Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi - Son Dakika
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Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi

10.08.2023 16:23

Aynı gün on farklı kadınla evlenen genç bir Afrikalı-Amerikalı adamın evliliği çevrimiçi ortamda büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok internet kullanıcısı onun nasıl başa çıkacağını merak etti. Düğün töreninin ardından, adamın 10 eşi karşısında diz çöktüğü ve biri onun dizlerine oturarak fotoğraf çekimi yaptığı 13 saniyelik görüntüler yer alıyor. Bu adamın aşırı ve olağandışı çok eşliliği, hatta çok kadınla evlenmeye izin verilen ülkelerde bile nadir rastlanan bir durum olması, sosyal medya kullanıcılarını konuşmaya sevk etti. İlgili bir haberde, aynı törende aynı gün üç kadınla evlenen çok eşli bir adam, birçok kadının evlenmek için çaresizce beklediğini ve bu fazlalığı değerlendirmek için erkeklerin daha fazlasını almaları gerektiğini söyledi. Tanzanya'nın Katavi eyaletine bağlı Mpanda Belediyesi'nden Athuman Yengayenga adlı Müslüman bir adam, Millard Ayo'nun YouTube kanalındaki bir röportajda üç eşi olduğunu, ancak en az ona ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Yengayenga, daha fazla eş sahibi olmaya hazır olduğunu ancak zaten sahip olduğu üç eşin onayını alması gerektiğini, çünkü evde huzur ve uyumun kendisi için büyük önem taşıdığını ekledi. Şu anda Fatuma Rafaeli, Asha Pius ve Mariam John arasında vardiyalarla çalışıyor ve her biriyle haftada iki gün geçiriyor. Ona göre, üç eşi de gerilimi önlemek için yeterli ilgi gösterdiğinden emin oluyor.

Aynı gün on farklı kadınla evlenen genç bir Afrikalı-Amerikalı adamın evliliği çevrimiçi ortamda büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok internet kullanıcısı onun nasıl başa çıkacağını merak etti.

Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi. İnsanlar farklı tepki gösterdi

Düğün töreninin ardından, adamın 10 eşi karşısında diz çöktüğü ve biri onun dizlerine oturarak fotoğraf çekimi yaptığı 13 saniyelik görüntüler yer alıyor.

Bu adamın aşırı ve olağandışı çok eşliliği, hatta çok kadınla evlenmeye izin verilen ülkelerde bile nadir rastlanan bir durum olması, sosyal medya kullanıcılarını konuşmaya sevk etti.

Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi. İnsanlar farklı tepki gösterdi

İlgili bir haberde, aynı törende aynı gün üç kadınla evlenen çok eşli bir adam, birçok kadının evlenmek için çaresizce beklediğini ve bu fazlalığı değerlendirmek için erkeklerin daha fazlasını almaları gerektiğini söyledi.

Tanzanya'nın Katavi eyaletine bağlı Mpanda Belediyesi'nden Athuman Yengayenga adlı Müslüman bir adam, Millard Ayo'nun YouTube kanalındaki bir röportajda üç eşi olduğunu, ancak en az ona ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi. İnsanlar farklı tepki gösterdi

"Bu üçü yeterli değil. Evlenmeyi bekleyen birçok kadın var. Onları aramak gerekmeyecek, onlarla konuşmak ve fikrini sunmak gerekiyor. Erkekleri bu fırsatı değerlendirmemeleri için uyarmak istiyorum, hazır olduklarında saldırmaları gerekiyor," dedi röportajında.

Yengayenga, daha fazla eş sahibi olmaya hazır olduğunu ancak zaten sahip olduğu üç eşin onayını alması gerektiğini, çünkü evde huzur ve uyumun kendisi için büyük önem taşıdığını ekledi.

"Evet derlerse, devam ederim. Bekleyelim derlerse, onları dinlemeye de hazırım çünkü bir arada uyum içinde yaşamaları gerekiyor. Birbirlerini sevmeleri, birlikte olmaları ve mutlu olmaları gerekiyor."

Şu anda Fatuma Rafaeli, Asha Pius ve Mariam John arasında vardiyalarla çalışıyor ve her biriyle haftada iki gün geçiriyor.

Ona göre, üç eşi de gerilimi önlemek için yeterli ilgi gösterdiğinden emin oluyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin
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Son Dakika Magazin Amerikalı fenomen aynı günde 10 kadınla evlendi - Son Dakika


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