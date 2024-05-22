Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı - Son Dakika
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Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı

Kelly Rowland, Cannes Film Festivali\'nde güvenlik görevlisini azarladı

Cannes Film Festivali'nde sinirli olduğu gözlenen Kelly Rowland, kendisine yaklaşan kadın güvenlik görevlisine sert bir şekilde karşılık verdi. Güvenlik görevlisi endişeli bir şekilde geriye baktı. Olayın nedeni bilinmiyor. Bu, Kelly ile ilgili ikinci endişe verici olaydı. Daha önce 'Today' programının setini terk ettiği iddiasıyla tartışma yaratmıştı.

22.05.2024 14:02
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Cannes Film Festivali'nde bir hayli sinirli olduğu gözlenen Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland, kendisine yaklaşıp bir şeyler söyleyen kadın, güvenlik görevlisini çok sert bir şekilde azarladı.

Görüntülerde, güvenlik görevlisi Kelly'yi etkinliğe yönlendirmeye çalışırken görülüyor. Ancak, kadın güvenlik görevlisi Kelly'ye bir şey söyledikten sonra, Kelly dönüp parmağını kadının yüzüne sallayarak sert bir şekilde karşılık verdi. Tartışma burada bitmedi; Kelly, güvenlik görevlisine azarına devam ederken, görevli endişeli bir şekilde geriye baktı.

Durumun neden bu kadar gerginleştiği fotoğraflardan anlaşılamıyor. Kelly'nin ekibine durumu sormak için ulaştık, ancak henüz bir yanıt alamadık.

Bu yıl Kelly ile ilgili ikinci endişe verici olay bu. Şubat ayında, Kelly'nin giyinme odasıyla ilgili sorunlar nedeniyle 'Today' programının setini terk ettiği iddiası tartışma yaratmıştı. Sabah programının ortak sunucusu olması beklenen Kelly, sadece sabah 8 saatinde kalmış ve aniden ayrılarak yerine Rita Ora'nın geçmesine neden olmuştu. Drama, Kelly'nin ertesi gün WGN News'te konuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetmesiyle devam etmişti ve bu durum gergin bir röportaj ortaya çıkarmıştı. Ancak Kelly, Hoda Kotb'a olan sevgisini ifade etti; bu yüzden aralarındaki sorun o kadar da derin değildi.

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Son Dakika Magazin Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı - Son Dakika
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