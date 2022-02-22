Ana Shine Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Uzun yıllar Gucci, Armani, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapıp, "En büyük hayalim" dediği müzik kariyeri üzerinde yoğunlaşan güzel şarkıcı Ana Shine, geçtiğimiz aylarda Türk prodüktörlerden Türkiye'de bir proje yapmak için davet almıştı.

Ana Shine, "Be Yourself" şarkısında DJ Mert Hakan'la "Freedom" şarkısında Dj FunkyC ile yeni bir projeye imza atacak. Başarılı Türk DJ'ler ile bir araya gelen Ana Shine, önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de bir konser vereceğinin sinyallerini verdi.