Ankaralı Turgut\'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan ve bu paralara çocukları tarafından el konulmak istendiğini belirten ünlü sanatçının yüreklere dokunan vasiyeti gündem olmuştu. Ünlü ismin kızı Eylem Boran babasının vasiyeti hakkında konuştu.

5 ÇOCUĞUNDAN YALNIZCA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Geçtiğimiz Ağustos ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, acil olarak tedaviye alınmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden ünlü sanatçıdan acı haber geldi. "Ankaralı Turgut" olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen ünlü sanatçının yürek burkan vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

"BENİM DÜNYADA MALIM MÜLKÜM KALMADI"

Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER ÇOCUKLARINI İSTEMEMİŞ: TABUTUMA DOKUNMASINLAR

Vefatından sonra Ankarlaı Turgut'a bakan kızı Eylem, babasının son dilekleri ve vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü sanatçının kızı, Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini öne sürdü.

İSYAN ETMİŞTİ: BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ

Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.