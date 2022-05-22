Annesini Cannes'da Yalnız Bırakmadı

Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya'da gerçekleşen filmde Kösem Sultan'ı canlandıran Tekindor'u filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı. Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı.

Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, "Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum. Kırmızı halı için tasarladığı elbiseyi de çok büyük bir zevkle giydim. Tasarladığı her elbise çok şanslı gelmiştir bana" diye konuştu.

Gamze Saraçoğlu, Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'un da kostümünü tasarlamıştı.