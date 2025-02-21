Annesini kaybeden Süreyya Yalçın'dan duygusal paylaşım - Son Dakika
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Annesini kaybeden Süreyya Yalçın'dan duygusal paylaşım

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Süreyya Yalçın, hayatını kaybeden annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşım yaparak 'Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum' dedi.

21.02.2025 13:24  Güncelleme: 13:41
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Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Süreyya Yalçın, duygusal bir paylaşımla annesini andı. Yalçın, annesinin doğum gününde "Sensiz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum" diyerek içini döktü.

Dünyanın en zenginleri listesinde bulunan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'dan beri ABD'de yaşıyor.

Yalçın, geçtiğimiz yıl Miami'de yaşayan annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmişti. Anne acısıyla yıkılan sosyetik isim, sosyal medyadan annesinin doğum gününü kutladı.

"SENSİZ BİR DÜNYADA VAR OLMAYI BİLMİYORUM"

Ülkü Yalçın'ın fotoğrafını paylaşan Yalçın, paylaşımına şu notu düştü:

"Bugün senin doğum günün, anne ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bu günü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum. Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak… Bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor.

"HER GÜN SENİ DAHA DA ÖZLÜYORUM"

Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor—özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye… Sana gitme diyebilmek için. Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi… Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ANNE"

Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, anne.

"SENİ ASLA AMA ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Umarım bir yerlerde huzurlusundur. Umarım sesimi duyabiliyorsundur. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi, ne kadar sana ihtiyacım olduğunu biliyorsundur… Seni asla, ama asla unutmayacağım."

Annesini kaybeden Süreyya Yalçın'dan duygusal paylaşım
Annesini kaybeden Süreyya Yalçın\'dan duygusal paylaşım

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Son Dakika Magazin Annesini kaybeden Süreyya Yalçın'dan duygusal paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Arslan:
    Eeee tabikii, agzında altın kaşıkla doğmak, her insan bu şansla doğmuyor. 8 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Allah Rahmet Eylesin. l 5 0 Yanıtla
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