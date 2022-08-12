Annesini kaybeden Ebru Gündeş, konserinde gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı, sahnede zor anlar yaşadı.

SAHNEDEN İNDİ

Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu. Büyük bir acı yaşayan sanatçı, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarına hakim olamadı.Pop Bizde isimli Instagram hesabından yayınlanan videoda, seyircilere arkasını dönerek ağlayan sanatçının gözyaşlarına hakim olamayınca sahneden inerek konserine ara vermek zorunda kaldığı görüldü.