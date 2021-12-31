Arabeskin Aşık Kadınları bu gece Exxen'de başlıyor! İlk hikaye Esengül'ün!

NTC Medya tarafından çekimleri yapılmakta olan ve67 kişiyle yapılan röportajların yayınlanacağı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgesel dönemin efsanevi arabesk şarkıcı kadınların hikayelerine ışık tutarak izleyenlere nostalji yaratacak.

50 yılı aşkın müzik tarihinde en çok yara almış kadınları gün yüzüne çıkaracak olan Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgeselin tanıtımı yayınlandı. Exxen platformunda 31 Aralık Cuma akşamında ekranlara gelecek olan belgesel tarihin tozlu sayfalarını yeniden canlandıracak.

İLK BÖLÜM ESENGÜL'ÜN

Arabeskin Aşık Kadınları'nın ilk bölümünde, Esengül'ün sadece 25 yıl sürmüş hayat hikayesi var. Tıpkı bir şarkısında söylediği gibi, 'uçup giden' gençliğinin hikayesi. Şöhretinin bedelini ödemek diye bir hikaye varsa, o bu gencecik kadının büyük yükselişi ve talihsiz ölümüyle anlatılabilirdi…

Belgeselin önümüzdeki cuma yayınlanacak ikinci bölümde pavyonlardan çıkan starların hikayeleri ekrana gelecek.

KİMLER YOK Kİ?

Aralarında Azize Gencebay, Bergen, Biricik, Esengül, Gülden & Neşe Karabocek, Semiha Yankı, Kibariye, Cansever, Tüdanya, Yıldız Tezcan, Mine Koşan, Kamuran & Gönül Akkor ve Huri Sapan gibi yıldız isimlerinde yer aldığı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgeselin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.