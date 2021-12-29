Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki büyük çıkışından sonra Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan, en son rol aldığı Çukur dizisiyle kariyerini sağlamlaştıran Aras Bulut İynemli'nin yeni projesini yaklaşık iki ay önce gazeteci Ayşe Arman duyurmuştu.

Ayşe Arman paylaşımında 29 Ekim 1923'te, yani cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde çok büyük bir projenin geldiğini ve Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağını duyurmuştu. Aras Bulut İynemli de daha sonra yaptığı açıklamada bu haberi doğrulamıştı.

PROJE DETAYLARI BELLİ OLDU

Şimdi de projenin yayınlanacağı kanal belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı film, Türkiye'ye açılmaya hazırlanan dijital platform Disney Plus'ta yayınlanacak. Lanistar Medya yapımcılığında çekilecek filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin olacak. Arat Bulut İynemli ve Mehmet Ada Öztekin daha önce 7. Koğuştaki Mucize filminde de birlikte çalışmıştı.

Aras Bulut İynemli bir süre önce yaptığı açıklamada Atatürk'ü canlandırmanın büyük bir onur olduğunu belirterek çok heyecanlı olduğunu söylemişti. İynemli "Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak en büyük amacımız" demişti.