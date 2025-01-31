Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, babası Cengiz İynemli'yi kaybetti. Cenaze töreninde İynemli'yi yakın dostları Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli yalnız bırakmadı.

31.01.2025 16:21  Güncelleme: 17:15
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Babası Cengiz İynemli'yi kaybeden Aras Bulut İynemli'yi cenaze töreninde Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Uzun bir süreden bu yana kanser tedavisi gören Cengiz İynemli, Kilyos Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre; Aras Bulut İynemli'yi bu zor gününde yakın dostları arasında yer alan eski rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Çağatay Ulusoy, Necip Memilli gibi eski rol arkadaşları ve yakın dostları Engin Öztürk, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Kubilay Aka gibi isimler yalnız bırakmadı.

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

İynemli'nin eski sevgilisi Bige Önal da törene çelenk gönderdi.

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı
Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı
Aras Bulut İynemli\'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy, Engin Öztürk, Ercan Kesal, Bige Önal, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Önemsiz Boş İnsan Ünlü Değil Millet Göklere Çıkarıyor 13 67 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    çelik makarna çok yeme 30 6 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    sosyete cenazelerinde siyah gözlük siyah elbise hiç şaşmaz.Mafya cenaze töreni gibi..Kimse demesin siyah matemi temsil ediyor diye çok saçma 9 11 Yanıtla
  • Selim Dilek:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 17 1 Yanıtla
  • Selim Dilek:
    böyle terbiyesiz yorumlarda bulunacağınızı bir insanın en acılı gününde sadece taziye dilemeniz başsağlığı dilemeniz gerekir bir empati yapın eğer sizin babanız ölmüş olsa kendinizi nasıl hissederdiniz belli ki anneniz babanız sağ Allah uzun ömür versin kıymetini bilin 16 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    herşey tamamda bu ünlülerin cenazede siyah gözlük takma modasına ne anlam yuklemeliyiz.biz farkliyizmi demek istiyorsunuz nesiniz kimsiniz kaç kurusluksunuz sinir oluyorum ücüyü bücüğü hepsi aynı bunlarin 1 3 Yanıtla
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