Aras Bulut İynemli\'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

Selim Dilek:

böyle terbiyesiz yorumlarda bulunacağınızı bir insanın en acılı gününde sadece taziye dilemeniz başsağlığı dilemeniz gerekir bir empati yapın eğer sizin babanız ölmüş olsa kendinizi nasıl hissederdiniz belli ki anneniz babanız sağ Allah uzun ömür versin kıymetini bilin