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Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti - Son Dakika

Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti

06.01.2022 00:09

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasından sonra zor günler geçiren Arda Kural, seneler sonra itiraflarda bulundu. Emre Komutanım dizisinde set arkadaşı olan Sarp Levendoğlu'nun kendisini kıskandığını söyleyen Kural, yaşadığı zor dönemde bir tek Ece Erken'in ziyarette bulunduğunu söyledi.

Emret Komutanım dizisiyle adını duyurarak 2000'li yılların başında çok konuşulan oyuncu Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti.

"BENİ HASTANEDE TEK ZİYARETE GELEN ECE ERKEN"

Yaşadığı zor günleri ve hastanede tedavi altında olduğu günleri Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlatan Kural, yıllar sonra itirafta bulunarak "Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir" diye konuştu.

"UFUK ÖZKAN VE SARP LEVENDOĞLU'NA KIRGINIM"

Kural, "Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?" sorusuna ise "Emret Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan" yanıtını verdi.

Arda Kural'dan yıllar son gelen itiraf: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti

"SARP LEVENDOĞLU BENİ KISKANIYORDU"

Açıklamalarının devamında ise Sarp Levendoğlu'nun kendisini kıskandığını şu sözlerle anlattı:

"Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı."

Arda Kural'dan yıllar son gelen itiraf: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti

"SİZOFREN DEĞİL, PSİKOZDUM"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen 20 günü anlatan Kural, "Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum" dedi.

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Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Habertürk, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti - Son Dakika
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