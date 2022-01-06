Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti

Emret Komutanım dizisiyle adını duyurarak 2000'li yılların başında çok konuşulan oyuncu Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele etmişti.

"BENİ HASTANEDE TEK ZİYARETE GELEN ECE ERKEN"

Yaşadığı zor günleri ve hastanede tedavi altında olduğu günleri Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlatan Kural, yıllar sonra itirafta bulunarak "Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir" diye konuştu.

"UFUK ÖZKAN VE SARP LEVENDOĞLU'NA KIRGINIM"

Kural, "Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?" sorusuna ise "Emret Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan" yanıtını verdi.

"SARP LEVENDOĞLU BENİ KISKANIYORDU"

Açıklamalarının devamında ise Sarp Levendoğlu'nun kendisini kıskandığını şu sözlerle anlattı:

"Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı."

"SİZOFREN DEĞİL, PSİKOZDUM"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen 20 günü anlatan Kural, "Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum" dedi.