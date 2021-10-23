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Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti - Son Dakika

Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti

23.10.2021 13:45

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda olan Arka Sokaklar'da izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hüsnü Çoban ile bir operasyona katılan Ali, bombalı saldırıda şehit oldu. Dizide Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.

ALİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Yeni bölümde ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düştü. Gözünü kırpmadan teröristlerin operasyonunu sonlandırmak isteyen ekip, büyük bir hazırlık yaptı. Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyon için Hüsnü, Emre ve Aslı görevlendirildi. Operasyon sırasında da Sniper'ı kullanan kişinin Ali olduğu söylendi. Çatışma sırasında peş peşe teröristleri vurarak ekibi koruyan Ali'ye bazuka ile saldırıldı. Ali de büyük patlamada hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN PINAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ali'nin gözünün önünde öldüğü gören Hüsnü ise sinir krizi geçirdi. Cenaze ile İstanbul'a dönen Hüsnü, telefonda Mesut'a acı haberi verdi. Mesut da Rıza Baba'nın evine giderek Pınar'a eski eşi Ali'nin şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Pınar ise sinir krizi geçirdi.

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da son bölümle diziye veda etti. Ancak oyuncudan vedasıyla ilgili bir paylaşım gelmemesi kafaları karıştırdı.

Ali

Yiğitcan Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Şehit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti - Son Dakika
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