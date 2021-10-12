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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı

12.10.2021 07:14

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi ortaya çıktı, görenler şaşkınlık yaşadı. Özel hayatı oldukça merak edilen Özgür Ozan, eşi Neslihan Uğur'la sade ve gözden uzak bir hayat sürdürüyor.

Çocuklar Duymasın ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerden tanıdığımız oyuncu Özgür Ozan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Özgür Ozan, Neslihan Uğur ile evli. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

EŞİYLE ÇOK FOTOĞRAF PAYLAŞMIYOR

Kariyerini ön planda tutan Özgür Ozan, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanındı. İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol alan Özgür Ozan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü karakterine hayat veriyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı

Çocuklar Duymasın, Özgür Ozan, Ali Demir, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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