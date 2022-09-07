Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı

Arka Sokaklar dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan 32 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı. Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı.

GÜZEL HABERİ VERDİ

Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi. Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı. ''Bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü'' diyen Aksoy, müjdeli haberi sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

"DOKTORUM İYİLEŞTİN DEDİ"

''Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım.. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ''tertemiz, iyileştin'' kelimelerini doktorumdan duydum. Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi. Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti, çok şey kazandırdı, insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi.. Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum!!''

İşte o paylaşım: