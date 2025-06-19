Arka Sokaklar Sezon Finali: Tehlikeli Oyun

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, macera dolu bir bölümle 19'uncu sezon macerasını noktalıyor. Dizinin heyecan yaratan tanıtımları büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde ekibin eski düşmanı Cevher Şanlı'nın oyunlarıyla olayların seyri değişecek. Sadece eski defterler değil, kapanmış yaralar da açılacak. Tehlikeli bir oyunun içine düşen Selin ile Mesut bu sınavdan çıkabilecek mi? Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek? Tüm bu sorular sezon finalinde yanıtlanacak.

TEHLİKELİ OYUN

Yasemin Kay Allen ve Nail Kırmızıgül'ün de dahil olmasıyla kadrosunu güçlendiren Arka Sokaklar heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizide yaşadıkları evlat acısıyla yeniden sınanan Mesut ve Selin kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulacak. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, eylül ayında 20. sezonuyla yine Kanal D ekranlarında olacak.

Arka Sokaklar sezon finaliyle cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.