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Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil - Son Dakika
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Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'da filtrenin dozu kaçınca ünlü isimlerin yüzleri tanınmaz hale geldi. Uzun yıllardır televizyon sektöründe olan Armağan Çağlayan ise kullanılan filtre için ''Böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bandı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil'' diyerek tepki gösterdi.

01.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 14:00
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Her yıl Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu. Ünlü isimlerin akın ettiği programda kullanılan filtreden dolayı kişilerin yüzü seçilemeyecek hale gelince Armağan Çağlayan da tepki gösterdi.

"BU BANDI TEKNİK YÖNETMEN GÖRMEDİ Mİ?"

Kullanılan filtreden dolayı ünlü isimlerin yüzleri flulaştı ve yüz hatları hiç görülmedi. Dün akşam programı izleyen ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan ise X hesabından yaptığı paylaşımda "İbo Show baya flu... Dekolteden dolayı mı? Reklam girince oh be oluyor insan. Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bandı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil. Ben çıksa Aleyna Tilki diye olur yani... Yuttururuz" dedi.

İbo Show'un Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda ise fotoğrafların kalite halleri yayınlandı. Yayınlanan videolar da ise filtre kullanılmaya devam etti.

Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Armağan Çağlayan\'da İbo Show\'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
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Armağan Çağlayan, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil - Son Dakika
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