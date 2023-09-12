Savcı Leyla (Hande Erçel) ve başarılı gazeteci Kenan'ın (Burak Deniz) yaşadıklarını konu olan Bambaşka Biri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin oyuncu kadrosunu beğenmeyen Armağan Çağlayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
İlk bölümüyle ekrana gelen diziyi izleyen Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu kadrosunu eleştirerek "Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım" ifadelerini kullandı.
Karışık geçmişini geride bırakmak isteyen savcı Leyla ile şöhretli ve düzenli bir hayata sahip olmak isteyen gazeteci Kenan'ın yolları ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayetinde kesişir.
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri: Tüm parayı başrollere vermişler - Son Dakika