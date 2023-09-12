Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri: Tüm parayı başrollere vermişler - Son Dakika

Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri: Tüm parayı başrollere vermişler

Son Güncelleme: 12.09.2023 08:01

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Bambaşka Biri dizisini izleyen Armağan Çağlayan, oyuncu kadrosunu eleştirerek "Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım" dedi.

Savcı Leyla (Hande Erçel) ve başarılı gazeteci Kenan'ın (Burak Deniz) yaşadıklarını konu olan Bambaşka Biri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin oyuncu kadrosunu beğenmeyen Armağan Çağlayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BÜTÜN PARAYI BAŞROLLERE VERMİŞLER"

İlk bölümüyle ekrana gelen diziyi izleyen Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu kadrosunu eleştirerek "Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler

BAMBAŞKA BİRİ'NİN KONUSU NE?

Karışık geçmişini geride bırakmak isteyen savcı Leyla ile şöhretli ve düzenli bir hayata sahip olmak isteyen gazeteci Kenan'ın yolları ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayetinde kesişir.

Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler
Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler
Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler
Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler
Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine tepki: Tüm parayı başrollere vermişler

Armağan Çağlayan, Hande Erçel, Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri: Tüm parayı başrollere vermişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan'dan Bambaşka Biri dizisine eleştiri: Tüm parayı başrollere vermişler - Son Dakika
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