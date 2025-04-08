Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

Arzu Sabancı\'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı\'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testiyle, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı torunu Uzay'ı aileye kabul ettirdi. Sabancı Ailesi'nin yakında Uzay ile tanışacağı öğrenildi.

08.04.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığını ifade eden F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

BABASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucu mahkemeye sunuldu. Test sonuçlarına göre Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı devreye girerek dikkat çeken bir adım attı.

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

ARZU SABANCI DEVREYE GİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Sabancı Ailesi'nin, yakında minik Uzay'la tanışmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu. Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

  • Hacı Sabancı: Nerdesin?
  • F.D: Evdeyim canım.
  • H.S: Gelir misin.
  • F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?
  • H.S: Tamam saat 22.30'da gel.
  • F.D: Tamam süper.
  • H.S: 1.5 saate çık.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.
  • F.D: Ne giymemi istersin.
  • F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)
  • H.S: Çok iyi.
  • F.D: Ay beğenmene çok sevindim.
  • H.S: 1 saate gel.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Yola çıkınca yaz.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.
  • F.D: Taksi bekliyorum canım.
  • H.S: Binince yaz.
  • F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.
  • H.S: Sen konum atsana bakayım.
  • F.D: E-5'e çıkayım şimdi.
  • H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?

Adli Tıp Kurumu, Aile İçi Şiddet, Hacı Sabancı, Arzu Sabancı, Evlilik, Magazin, Hukuk, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 19191923:
    Konuşma metnini tam yerinde kesmişsiniz!Ne güzel okuyorduk…Viskiye evet mi demiş? 4 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bende dahil bütün erkekler uçkurumuza göre hayatımızı şekillendiriyoruz.kolay elde edilir varlıklarız 1 0 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    hacı sabancı bile üstünde ne var ne giycen diyosa vay ülkenin haline :) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:42 Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
07:53 Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
07:50 Küresel kriz büyüyor Trump’ın tehdidine Çin’den karşılık gecikmedi Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi
15:30 Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
15:19 Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
15:07 Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
15:02 İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
14:51 Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:39 Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
14:37 Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 10:55:31. #7.12#
SON DAKİKA: Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement