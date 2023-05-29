Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürülen Mehmet Aslantuğ'dan cevap: Aşk olsun

Magazin dünyasının örnek çiftlerinin başında gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Aslantuğ'un Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı ve bu yüzden de ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Onan iddiayı kesin bir dille yalanlarken Aslantuğ da bugün sessizliğini bozdu.

"AŞK OLSUN"

Bugün öğle saatlerinde el ele Beykoz Adliyesi'ne gelen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. Duruşma sonrasında adliyeden birlikte çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Aslantuğ, "Aşk olsun" diyerek tepki gösterdi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak boşanacaklarını duyurmuştu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"