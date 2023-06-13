Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı

13.06.2023 08:04

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanmasının ardından Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atıldı. Aslantuğ, iddiaları yalanladı ve Akpınar ile hiçbir araya gelmediklerini söyledi. Ancak Akpınar'ın avukatı aracılığıyla bir tekzip metni yayınlatacağı konuşuluyor.

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliklerini el ele geldikleri adliyede tek celsede bitirdi. Evliliğini dostça bitiren Aslantuğ'un adı iş insanı Gözde Akpınar ile aşk iddiasına karıştı.

"HİÇ BİR ARAYA GELMEDİK, TANIMIYORUM"

Boşanmadan 6 ay önce Onan ile evleri ayırdıklarını söylenen Mehmet Aslantuğ'un bir süredir Gözde Akpınar ile yakınlaştığı ilişkilerini basından gizli yaşadıkları ileri sürüldü. Hakkındaki söylentilerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş ile konuşan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar'la ilgili "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" şeklinde konuştu.

2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı

GÖZDE AKPINAR'DAN İLK ADIM GELDİ

Öte yandan iş insanı Gözde Akpınar da Mehmet Aslantuğ ile daha önce bir araya gelmediğini belirtirken avukatı aracılığıyla bir tekzip metni yayınlatmak için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında. Instagram hesabından bir açıklama yapan Akpınar, "'Pazartesi ne yapacaksın?' deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın" dedi.

2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı
2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı
2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı
YORUMLAR
500

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı - Son Dakika


Son Dakika
08:09 Fenerbahçe formasıyla gol kralı olan Enner Valencia resmen Internacional'de
08:00 Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu
07:58 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı
07:55 Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu
07:54 2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı
07:52 Yetişkin film oyuncusu iş üniforması olarak iç çamaşırı giydi, veliler tepki gösterdi
07:52 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışmalarına Başlıyor
07:48 Çocuğunu almak için okula iç çamaşırıyla giden fenomen diğer velilerin tepkisini çekti
07:47 Asgari ücret mesaisi başlıyor! Komisyon ilk toplantısını bugün yeni Çalışma Bakanı Işıkhan başkanlığında yapacak
02:28 İstanbul'da Kurbanlık Hayvanlar İçin Denetimler Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 08:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşandı, Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement