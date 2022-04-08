Aşk Açıklaması Geldi - Son Dakika
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Aşk Açıklaması Geldi

08.04.2022 00:16
Aşk Açıklaması Geldi

İş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Birce Akalay, önceki gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Akalay'dan aşk iddiasına cevap geldi. İşte detaylar...

Hafta sonu tatili için iş insanı Sadettin Saran ile Kaz Dağları'na gittiği iddia edilen oyuncu Birce Akalay, sessizliğini bozdu.

"AŞK YAŞAMAMIZ İMKANSIZ"

Önceki gece Beyoğlu'nda görüntülenen Akalay, "Sadettin Saran ile aynı arkadaş ortamında bulunduk ama aşk durumu imkansız. Dilara Karabay çok sevdiğim bir dostum. Bu haberlerin kötü maksatla yapıldığını düşünüyorum. O yüzden büyütülecek bir konu değil" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır.

Aşk Açıklaması Geldi
Aşk Açıklaması Geldi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Açıklaması Geldi - Son Dakika


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