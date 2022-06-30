Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu - Son Dakika
Üye Girişi

Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

30.06.2022 23:21
Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın, ünlü fenomen Mina Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar sonrası ilk açıklama Mina Ceran'dan geldi. İşte detaylar...

Sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında yer alan Mina Ceran, bir süredir İbiza'da tatil yapıyor.

Ceran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İbiza'da çekilmiş bir pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın da İbiza'da tatil yaptığı öne sürüldü.

Gossippasta'nın iddiasına göre; Çiftin birlikte tatil yaptığı ve birliktelik yaşadıkları iddia edildi.

İkilinin sosyal medya hesaplarından farklı zamanlarda paylaştığı karelerdeki benzerlik dikkat çekti.

"SOSA İLE ARKADAŞIZ"

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mine Ceran'a aşk iddiaları soruldu.

Israrlı sorular karşısında açıklama yapan Ceran, "Arkadaşız. Aramızda hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

JOSE SOSA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu ikiz kız babasıdır.

36 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose, 18 yıllık eşi Carolina Alurralde'dan Aralık 2021'de boşanmıştır.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Safiport'ta 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı Fenerbahçe Safiport'ta 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile yollarını ayırdı
Kaynak: Snob Magazin

Fenerbahçe, Jose Sosa, Carolina, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:29:56. #1.12#
SON DAKİKA: Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement