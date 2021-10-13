Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.
Alptekin, çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı. Pozlarda ikilinin kafa kafaya samimi şekilde verdiği pozlar da sosyal medyada kısa sürede gündem olurken akıllara yeniden "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Athena'nın konserine katılan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin ısrarlı sorularının ardından "Arkadaşız. Adım herkes yazılıyor" diyerek Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar - Son Dakika Magazin