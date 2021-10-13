Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.

AŞK İDDİASI ALEVLENDİ

Alptekin, çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı. Pozlarda ikilinin kafa kafaya samimi şekilde verdiği pozlar da sosyal medyada kısa sürede gündem olurken akıllara yeniden "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

"ADIM HERKESLE YAZILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Athena'nın konserine katılan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin ısrarlı sorularının ardından "Arkadaşız. Adım herkes yazılıyor" diyerek Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.