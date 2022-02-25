Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu? - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?

25.02.2022 13:59

FOX'un sevilen dizileri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ozan Esra'ya kendisini affettirmeye çalışır.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?

Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?

Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?

Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu? - Son Dakika


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