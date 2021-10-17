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Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi - Son Dakika

Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi

17.10.2021 10:35

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'ndan sonra yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu öğrenildi. Dün gece bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.

BİR MEKANDAN BİRLİKE ÇIKTILAR

Uçankuş'un haberine göre Dün gece saatlerinde bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. İkili görüntü vermemek için oldukça çaba gösterdi.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi

ESKİ SEVGİLİ KISKANÇLIK KRİZİNİ

Öte yandan geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın'da eğlenen Kubilay Aka'nın da eski sevgilisi Miray Daner'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
Aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
Aşk yaşadıkları iddia edilen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi

Oğulcan Engin, Miray Daner, Doğum, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi - Son Dakika
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