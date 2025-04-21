Askere giden Mert Ramazan Demir\'in son hali ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda ederken, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir de ekranlara kısa bir ara verdi. Üç sezon boyunca Ferit Korhan karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun'daki birliğine teslim oldu.

Oyunculuk kariyerine ara vererek vatani görevini yerine getirmeye başlayan Mert Ramazan Demir'den ilk askerlik fotoğrafı geldi.Hatay İskenderun'da bedelli askerlik görevini sürdüren Demir'in askerlik üniformasıyla çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.