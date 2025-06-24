Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Haberin Videosunu İzleyin
Aşkı Hatırla\'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel\'den imaj değişikliği
24.06.2025 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aşkı Hatırla\'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel\'den imaj değişikliği
Haber Videosu

Aşkı Hatırla dizisinde rol aldığı cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel, bu kez yeni imajıyla konuşuluyor. Saçının ön kısmını açtırarak tarzında dikkat çekici bir değişikliğe giden Erçel'in bu paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Yeni tarzı, yorum yağmuruna neden olurken, değişimin, Sabancı ailesiyle yaşandığı iddia edilen ilişki krizinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Son dönemde Barış Arduç ile rol aldığı Aşkı Hatırla dizisinde cesur sahneleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek oğlu Hakan'a net bir tavır gösterdiği öne sürüldü.

Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli davrandığı, ancak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı iddialar arasındaydı.

Konuyla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Bu gelişmelerin ardından Hande Erçel cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Saçının ön kısmını açtıran ve tarzında belirgin bir değişikliğe giden Hande Erçel'in bu paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Hande Erçel'in yeni saç rengi sosyal medyada pek çok yorum aldı. Saçının ön kısmını açtıran Hande Erçel sosyal medyada da pek çok yorum aldı. Hande Erçel'in bu halini görenler kendilerini tutamadı. Öte yandan Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı da gündemdeki yerini koruyor.

Sosyal Medya, Hande Erçel, Magazin, Medya, Aile, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Vadaa:
    Her tarafı estetik 23 0 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Tam bir yosma 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Hamaney’e suikast mi düzenlenecek Time dergisinin kapağı dikkat çekti Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
15:48
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu
Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
15:39
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:24
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı
Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
15:22
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 11:14:06. #7.13#
SON DAKİKA: Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.