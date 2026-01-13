Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı - Son Dakika
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Haberin Videosunu İzleyin
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı
13.01.2026 11:02
Haberin Videosunu İzleyin
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı
Haber Videosu

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava'daki konserinde sahne alan dansçı, performansıyla dikkat çekti. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçı konserin en çok konuşulan ismi oldu.

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nden paylaşılan videolarda yer alan dans performansı, geniş yankı uyandırdı. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçının figürleri bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini savunarak eleştirdi.

ÖVGÜ DE VAR ELEŞTİRİ DE

Performansı beğenen bazı kullanıcılar dansçının hareketlerini "estetik", "büyüleyici" ve "sahneye çok yakışan" ifadeleriyle yorumladı. Buna karşılık bazı kullanıcılar ise koreografinin tempo açısından "fazla hızlı" olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.

Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 111111 111111:
    Aşkın nur yengi nin hangi şarkısı insana böyle dans ettirir merak ettim , ay inanmıyorum 7 0 Yanıtla
    orhanbayarr21 orhanbayarr21:
    yaşa be???? 1 0
  • orhanbayarr21 orhanbayarr21:
    tam bir sacmalık sahnede şarkı süylenıyor yoksa dans şık yerumı bellı deyıl sacmalık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı
