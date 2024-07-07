Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı - Son Dakika
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Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı

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2022 yılında Berkin Gökbudak ile evliliğe adım atan ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk yaşını kutladı. Enver, ''İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi…'' ifadelerini kullandı.

07.07.2024 16:11
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Dizi ve film projelerine bir süredir ara veren başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı.

12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Eşi ve kızının yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşan Enver, 1 yaş kutlamasını da es geçmedi.

"HAYATIMIN EN MUTLU SENESİ"

Güzel oyuncu duygusal paylaşımına şu satırları not düştü: "İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile."

İşte Elay'ın doğum günü kutlamasından kareler;

Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
Aslı Enver\'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı

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Son Dakika Magazin Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı - Son Dakika
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