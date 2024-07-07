Aslı Enver\'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı

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Dizi ve film projelerine bir süredir ara veren başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı.

12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Eşi ve kızının yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşan Enver, 1 yaş kutlamasını da es geçmedi.

"HAYATIMIN EN MUTLU SENESİ"

Güzel oyuncu duygusal paylaşımına şu satırları not düştü: "İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile."

İşte Elay'ın doğum günü kutlamasından kareler;