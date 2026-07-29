Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı! - Son Dakika
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Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!
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Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı Cem Arıdağ’dan aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyurdu. Yüzüğüyle verdiği pozları paylaşan İnandık, mutluluğunu “Evet dedim” sözleriyle ilan etti.

“Yıldızlar Şahidim”, “Benim Tatlı Yalanım” ve “Güldür Güldür” gibi projelerde oynamış olan Aslı İnandık, özel hayatıyla ön planda.

Reklamcı Cem Arıdağ ile bilrikte olan oyuncu, ilişkisini evlilik kararıyla ciddileştirdi. Aslı İnandık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifini takipçileriyle paylaştı.

Aslı İnandık’tan müjdeli haber: <a class='keyword-sd' href='/evlilik/' title='Evlilik'>Evlilik</a> yolunda ilk adımı attı!

Sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini yayınlayan İnandık, yüzüğünü de göstererek paylaşımına “Evet dedim” notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

DAHA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Aslı İnandık, 2018 yılında menajer Ahad Kazmaz ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2024 yılında evliliklerini sonlandırarak yollarını ayırmıştı.

Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

Boşanmanın ardından Cem Arıdağ ile yeni bir ilişkiye başlayan İnandık, 2024 yılının sonunda aşkını kamuoyuyla paylaşmıştı. Oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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Son Dakika Magazin Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı! - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Eko Set Eko Set:
    Bizene ! 2 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    nasıl olsa boşanacaksınız 6 ay sonra ne gerek var masrafa 0 0 Yanıtla
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