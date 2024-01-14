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Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı - Son Dakika
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Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı

Aslışah Alkoçlar, İngiltere'nin Londra şehrinde anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile poz verdi. Ailecek verdikleri pozu yayınlayan Alkoçlar, kendini anneannesinin 30 yıl önceki haline benzetti. Birçok kişi Aslışah'ın Hülya Koçyiğit'e benzemediğini belirtti. Ünlü ismin paylaşımına 'Sadece saç bandı benziyor' tarzında yorumlar da yapıldı.

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit\'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
14.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:42
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Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından dedesi ve anneannesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şuan , sol tarafın 30 sene öncesi" notu düşen Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımına yorum yağdı.

30 YIL ÖNCEKİ HALİNE BENZETTİ

Aslışah Alkoçlar, İngiltere'nin Londra şehrinde anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile poz verdi. Ailecek verdikleri pozu yayınlayan Alkoçlar, kendini anneannesinin 30 yıl önceki haline benzetti. "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şuan , sol tarafın 30 sene öncesi" notunu düşen Aslışah Alkoçlar'a yorum yağdı.

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

"SADECE SAÇ BANDI BENZİYOR"

Birçok kişi Aslışah'ın Hülya Koçyiğit'e benzemediğini belirtti. Ünlü ismin paylaşımına "Sadece saç bandı benziyor" tarzında yorumlar da yapıldı.

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: İkinizi de sevmem nenen tam bir saray sever Yanıtla 13 18
  • Necati Kaya: Tabi bunun karşılığında Antalya konyaaltı nın 22 km lik sahil bantındaki büfe,cafe,tuvalet dahil tüm işletmelerin yetkisi senin kocana verilmişti. 1 0

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SON DAKİKA: Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı - Son Dakika
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