Ateş Kuşları dizisi final yapıyor - Son Dakika
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Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

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ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin final tarihi belli oldu. Daha önce final tarihi ertelenen dizi 54. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

25.04.2024 07:54  Güncelleme: 08:10
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İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrol olduğu Ateş Kuşları dizisi final yapıyor.

SON 3 BÖLÜM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda dizi için final kararı alınmış, senaryo da yazılmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı dün alındı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. "Ateş Kuşları" dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanıyor.

Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Ateş Kuşları, Hande Soral, Tozkoparan, Alişan, Dizi, Atv, Sanat, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ateş Kuşları dizisi final yapıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: kalitesizlik akiyordu ztn 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Dizi falan hikaye işler aç tlc aç dmax belgesel kanalları seyret 0 0 Yanıtla

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