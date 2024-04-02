ATV\'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri erken final yapacak

Özgür Aras, ünlü isimler hakkında yorumlar yaptı

Özgür Aras, Yonca Evcimik, Seda Sayan, Simge, Demet Akalın, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Sezen Aksu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aras, Yonca Evcimik için 'Artık ailemden biri gibi o. Hayatta en çok eğlendiğim insan' derken, Seda Sayan'a disiplini öğrendiğini söyledi. Aras, Simge'yi 'küçük prensesim' olarak nitelerken, Demet Akalın'ın yardımsever olduğunu belirtti. Bülent Ersoy'u önemli ve büyük bir ses olarak tanımlayan Aras, Deniz Seki ile yaşadığı zorlu dönemi anlatırken Sezen Aksu'nun hayattaki mentoru olduğunu ifade etti. Yonca Evcimik ise aşık olmadığını ve evlilik konusunda büyük konuşmak istemediğini dile getirdi.