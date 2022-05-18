Ayakapı Hamamı'nı Satışa Çıkaran Kişi Konuştu: Tepkileri Mantık Dışı Buluyorum

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki 100 özgün eserinden biri olan 440 yıllık Ayakapı Hamamı, 33 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı.

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 550 m2 büyüklüğünde olan tarihi hamam hakkında, "Turizm, yeme-içme, kültürel ve sosyal etkinliklerde kullanılabilecek benzerzin bir alan" ifadelerine yer verildi.

Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı'nın satılığa çıkarıldığını görenler şaşkınlık yaşadı.

"TEPKİLERİ HAYRETLE KARŞILADIM"

Tarihi hamamı satılığa çıkaran Fatih Yıldırım, gazeteci Arif Hür'e konuştu.

Gelen eleştirilere yanıt veren Fatih Yıldırım, "Bu hamamın mülkü benim temsil ettiğim aileye ait. Sosyal medyada gelen tepkileri hayretle karşıladım. İnternette çok sayıda tarihi eser satılıyor. Tepkileri mantık dışı buluyorum" deyip ekledi: "Mimar Sinan'ın inşa ettiği hamamların çoğu özel mülke ait. Kılıç Ali Paşa Hamamı ve Çemberlitaş Hamamı ilk aklıma gelenler..."

"ONARMANIN MALİYETİ 25 MİLYON TL"

Sözlerini sürdüren Yıldırım, "Hamamı satışa çıkarmadan önce devlet ve belediyede görev yapan yetkililerle görüştük ama sonuç alamadık. Burayı onarmak istedik ama İstanbul'da bu tarz çok sayıda mülk olduğu için bize teşvik verilmedi. Ayakapı Hamamı'nı onarmanın maliyeti yaklaşık 25 milyon TL. Restorasyon süreci de 4-5 yıl.

Aile olarak bizim bu hamamı onaracak gücümüz yok. Bu nedenle tarihi hamamı topluma kazandıracak birinin almasını istiyoruz. Kamudan teklif gelirse onu da değerlendireceğiz" dedi.

KERESTE DEPOSU OLARAK KULLANILIYOR

Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. İstanbul'daki birkaç havuzlu hamamdan biri olan Ayakapı Hamamı'nın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor.

Birçok vatandaş hamamın restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

"KAMUSAL ALANA KAZANDIRMAK GEREKİR"

Konu hakkında konuşan tarihçi Cengiz Özdemir, "Bu benim bildiğim üçüncü el değiştirmesi. 13-14 sene önce de satılmıştı. İçerisi oto tamirhanesi ve kereste deposu başta olmak üzere her türlü iş için kullanıldı. Yapının içini güçlendirmek için beton kiriş bile ilave edilmişti" dedi.

Sözlerini sürdüren Özdemir, "Hamamlar günümüzde pratik işlevlerini kaybetti. Şimdi turistik bir iş hamama gitmek. Lakin varolanlara sahip çıkıp kamusal alana kazandırmak gerekmez mi?" diyerek yetkililere seslendi.

İŞTE AYAKAPI HAMAMI'NIN SON HALİ