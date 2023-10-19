 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz - Son Dakika

Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:31

Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan Aybike Çelik, ''Benim oğlum yapmaz'' diyen oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi. Oyuncunun yaşanan duruma sadece oğlunun cephesinden bakmasına tepki gösteren Çelik, ''Teşekkür ediyorum kendisine kültürlü bir sanatçının da duyarlı olamayabildiğini gösterdiği için'' dedi.

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi olan sevgilisi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü ve 13 gün boyunca eve kapatıldığını ileri sürmüştü. İddianın ardından Tunaboylu'nun oyuncu annesi Ayşe Tunaboylu oğlunu savununca Çelik'ten sitem dolu bir paylaşım geldi. Ayşe Tunaboylu ile gittiği konserden bir görüntüyü paylaşan Çelik, "Teşekkür ediyorum kendisine kültürlü bir sanatçının da duyarlı olamayabildiğini gösterdiği için" ifadelerini kullandı.

"AYŞE HANIM BANA OLANLARI SORMA NEZAKETİNDE BULUNMADI"

Oğlunu savunan Ayşe Tunaboylu ile konserde çekilen bir görüntüsünü yayınlayan Aybike Çelik, " Türkiye'deki bütün annelere soruyorum; çocuğunuz size kız arkadaşının suratının canice darp edilmiş olan fotoğrafını gösterse kızı arayıp 'kızım ne oldu bir de senden dinleyelim' demez misiniz? Hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra Can Tunaboylu'nun bana valiz indirmesini istedim. Çok sevdiğim bir sanatçı olan ve tanıştığım Ayşe Hanım maalesef bana sorma nezaketinde bulunmadı. O sırada benim de ikamet ettiğim eve gidersem polis çağıracağını söyledi. Ben de karakola gittim ve yasal süreci başlattım. Sanatçılığının önüne geçmiş bir 'benim oğlum' yapmazcılık var. Teşekkür ediyorum kendisine kültürlü bir sanatçının da duyarlı olamayabildiğini gösterdiği için" dedi.

OYUNCU AYŞE TUNABOYLU: KADIN, OĞLUMUN ÜZERİNE PANTER GİBİ ATLIYOR

Oğlu hakkındaki şiddet iddiasının ardından açıklama yapan usta oyuncu Ayşe Tunaboylu şu ifadeleri kullanmıştı: "Tabii ki kadın olarak çok üzgünüm. Can'ın da elinde darp belgeleri var. Kadın, oğlumun üzerine panter gibi atlıyor. Klinik vaka bir kadın. Kadına şiddete karşıyım, benim oğlum da... Zaten kız, grubu dağıtmakla tehdit etmiş. Çok kötü bir ruh. Ben evladıma sonsuz güveniyorum. Zaten olay yargıda olduğu için susuyor. Bu ülkeye 60 yılımı verdim. Sanatçı olarak onurumla yaşadım. Haksızlığa uğrama duygusu beni gerçekten çok üzüyor. O kadar büyük haksızlık var ki bu olayda, öfkem çok yüklü. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor"

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz - Son Dakika


Son Dakika
09:25 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
09:23 Arda Güler'in en büyük sorunu tespit edildi! Real Madrid hemen özel program hazırladı
09:04 Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz
09:03 Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak
08:38 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
08:33 ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti
08:28 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
08:14 "Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
08:01 Hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, sessizliğini bozdu
07:29 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 09:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement