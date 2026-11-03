Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı - Son Dakika
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Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

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Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat ile meslektaşı Furkan Andıç'ın romantik anları dikkat çekti. Kumsalda birlikte vakit geçiren çiftin samimi görüntülerini Andıç sosyal medya hesabından paylaştı. Pusat'ın sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler, ikilinin aşk dolu tatilinden renkli anları gözler önüne serdi.

Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşayan Pusat, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anlarla adından söz ettirdi.

KUMSALDA ROMANTİK ANLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmedikleri görülen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Çiftin son paylaşımı ise kumsalda çekilen romantik karelerden oluştu.

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Sevgilisiyle birlikte kumsalda vakit geçiren Furkan Andıç, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan görüntülerde Aybüke Pusat'ın Andıç'ı öptüğü anlar dikkat çekti.

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Romantik karelerde birbirlerine olan sevgilerini gizlemeyen çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Özellikle Pusat'ın sevgilisini öpücüklere boğduğu görüntüler, paylaşımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Söz, Her Yerde Sen ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Aybüke Pusat, son dönemde oyunculuk kariyerinin yanı sıra Furkan Andıç ile yaşadığı ilişkiyle de magazin haberlerinde yer alıyor.

Sosyal MedyaFurkan AndıçAybüke PusatMagazinMedyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Tamam da bizene bu mtorlrdan yokmuş başka haber bu katilleri gösteriyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Bu sözde haberi yapan editörü ben de öpüyorum, size göre bu normal mi? 3 0 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Ahlak kurallarımız her gün genişleyerek büyüyor. Alıştırdınız. Yeterli bu kadar 1 0 Yanıtla
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