Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşayan Pusat, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anlarla adından söz ettirdi.

KUMSALDA ROMANTİK ANLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmedikleri görülen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Çiftin son paylaşımı ise kumsalda çekilen romantik karelerden oluştu.

Sevgilisiyle birlikte kumsalda vakit geçiren Furkan Andıç, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan görüntülerde Aybüke Pusat'ın Andıç'ı öptüğü anlar dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Romantik karelerde birbirlerine olan sevgilerini gizlemeyen çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Özellikle Pusat'ın sevgilisini öpücüklere boğduğu görüntüler, paylaşımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Söz, Her Yerde Sen ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Aybüke Pusat, son dönemde oyunculuk kariyerinin yanı sıra Furkan Andıç ile yaşadığı ilişkiyle de magazin haberlerinde yer alıyor.