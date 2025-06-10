Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

2025 Survivor All Star sezonunda sona yaklaşılırken, yarışmanın sevilen isimlerinden Aycan Yanaç, elenmesinin ardından ilk kez konuştu. 31 Mayıs akşamı ekranlara gelen ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen düelloda, Aycan ile Sevgi İvme arasında yaşanan kıyasıya mücadelede adaya veda eden isim Aycan Yanaç olmuştu. Elenmenin ardından Dominik'ten ayrılarak Türkiye'ye dönen genç yarışmacı, Survivor Panorama programında samimi açıklamalarda bulundu.

"ASENA'YA ÖZÜR MESAJI ATTIM"

Programda yarışmadaki ilişkileri ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruları yanıtlayan Aycan, özellikle Asena ile yaşadığı polemiğe değindi. "Asena ile neden tartıştığımı inanın hatırlamıyorum. Beni ona büyük ihtimalle Hikmet ispiyonlamıştır," diyen Aycan, yarışma sonrası Asena'ya ulaştığını ve bir özür mesajı gönderdiğini belirtti. Ancak Aycan'ın sözleri arasında en dikkat çekeni, Hikmet ile ilgili söyledikleriydi: "Yarışmada yalnız kaldığı anlarda Hikmet için üzülüyordum. Ama bana 'şımarık Avrupalı' dedi. Bu sözlerinden sonra aramızın düzelmesi mümkün değil."

ADEM KILIÇÇI İDDİALARINA NET YANIT: "AĞABEYİM GİBİ"

Yarışmanın başlamasından bu yana sosyal medyada gündeme gelen Aycan Yanaç ve Adem Kılıççı hakkındaki aşk iddialarına da açıklık getiren Aycan, bu söylentilere gülerek yanıt verdi. "Adem'le aşk yaşadığımız söyleniyor ama bu tamamen sosyal medyanın uydurması. Ona dışarıda da, yarışma içinde de hep 'ağabey' diye hitap ederim," diyerek iddiaları yalanladı. "Bana 'sarı fırtına' derdi, bu da aramızdaki dostane bir lakaptı," sözleriyle aralarındaki ilişkinin dostluktan ibaret olduğunu net biçimde ortaya koydu.