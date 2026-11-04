Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

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Aydan Şener, köpeği Deyzi\'nin hayatını kaybettiğini duyurdu
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Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Aydan Şener, uzun yıllardır birlikte yaşadığı köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımla dostuna veda ederken yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Çalıkuşu" dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Aydan Şener, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan ünlü oyuncu, yıllardır hayatının bir parçası olan köpeği Deyzi'yi kaybettiğini açıkladı.

YILLARDIR BİRLİKTE OLDUĞU DOSTUNA VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından köpeği Deyzi'nin fotoğrafını paylaşan Şener, birlikte geçirdikleri yılların ardından yaşadığı kaybın üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, Deyzi'ye duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirerek onu hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.

Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

HAYVAN SEVGİSİYLE TANINIYOR

Uzun yıllardır sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığıyla bilinen Aydan Şener, daha önce yaptığı açıklamalarda da hayvanların korunmasının önemine dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun köpeği Deyzi'ye vedası, hayvan dostlarıyla kurulan güçlü bağları bir kez daha hatırlattı.

Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu
Aydan ŞenerMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    köpekler dahil tüm hayvanları sever ve merhamet ederiz. ama köpeğe evladım demeyiz, aileden biri nazarıyla bakmayız. sevmek suyunu çıkarmak değildir. 4 2 Yanıtla
  • Muhammet Akbulut Muhammet Akbulut:
    Vay beee ülkemiz için ne büyük kayıp.bizene Aydan şenerin köğeğindeN .... 3 0 Yanıtla
  • Bekir Durdu Bekir Durdu:
    bence 1 ay resmi tatil ilan edilsin 3 0 Yanıtla
  • M12bingöl M12bingöl:
    Bu ne saçma sapan bir haberdir 0 1 Yanıtla
  • yasin kardeş yasin kardeş:
    Iyımısın sen bu habermi şimdi şakamısınız ya bir gidin işinize... 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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