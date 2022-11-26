Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrıldıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi

Burak Deniz'in bir buçuk yıldır birlikte olduğu manken Didem Soydan'dan ayrılıp 'Şahmaran' dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü manken iddialara son noktayı koydu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler'de ünlü bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan, "Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı" dedi.

"İZLEYİCİNİN UYDURDUĞU BİR YALAN"

Güzel manken iddialarla ilgili, "Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.