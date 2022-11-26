Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrıldıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi - Son Dakika
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Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrıldıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi

27.11.2022 14:43

Burak Deniz ile ayrılık haberlerini yalanlayan ünlü manken Didem Soydan, "Her şey yolunda ayrılmadık. Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" ifadelerini kullandı.

Burak Deniz'in bir buçuk yıldır birlikte olduğu manken Didem Soydan'dan ayrılıp 'Şahmaran' dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü manken iddialara son noktayı koydu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler'de ünlü bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan, "Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı" dedi.

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

"İZLEYİCİNİN UYDURDUĞU BİR YALAN"

Güzel manken iddialarla ilgili, "Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Kaynak: Snob Magazin
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Didem Soydan, Burak Deniz, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrıldıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi - Son Dakika

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