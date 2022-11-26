Burak Deniz'in bir buçuk yıldır birlikte olduğu manken Didem Soydan'dan ayrılıp 'Şahmaran' dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü manken iddialara son noktayı koydu.
Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler'de ünlü bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan, "Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı" dedi.
Güzel manken iddialarla ilgili, "Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.
Son Dakika › Magazin › Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrıldıkları iddialarına ilk kez yanıt verdi - Son Dakika