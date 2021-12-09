Azerbaycan'dan Afrika'ya uzanan yardım eli

Azerbaycan ARB TV'de program yapan Hoşkedem Hidayetkızı Afrika'ya gitti. Köy köy gezen Hidayetkızı, suyu ve elektriği olmayan Tanzanya'daki bir köye yardım eli uzattı. Yerli halkla bir araya gelen HoşkedemHidayetkızı,oradakilerin sorunlarını dinledikten sonra akıllı bir köy kurmaya karar verdi. Akıllı köy için çalışmalar hemen start alırken ilk etapta elektrik santrali ve su kuyuları açılmasına karar verildi.HoşkedemHidayetkızı tüm çalışmalar bittikten sonra köye Karabağ adını vermek istediklerini söyledi.